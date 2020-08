Secondo una nuova ipotesi, Gioele avrebbe perso la vita nell'incidente e Viviana Parisi si sarebbe suicidata dopo averlo seppellito.

Dopo il ritrovamento della dj morta, non si arrestano le ricerche del piccolo Gioele, figlio di Viviana Parisi. Il padre Daniele ha lanciato un nuovo appello. L’uomo si è messo alla ricerca del suo bambino e sui social chiede aiuto affinché il figlio faccia presto ritorno a casa.

Anche la zia di Gioele ha iniziato a cercarlo nei boschi. Intanto gli investigatori non escludono nessuna pista e ora emerge una nuova ipotesi: il figlio di Viviana sarebbe morto nell’incidente in autostrada, così lei lo avrebbe seppellito per poi togliersi la vita.

Dj morta, nuova ipotesi sul figlio

Sembra ormai scartata l’ipotesi di omicidio e quella dell’omicidio-suicidio, ma gli investigatori non escludono nessuna pista. Le ultime indagini considerano una nuova ipotesi: il piccolo Gioele potrebbe essere morto nell’incidente in autostrada, la madre quindi lo avrebbe seppellito e poi si sarebbe suicidata.

Viviana Parisi era stata vista viva l’ultima volta mentre scavalcava il guard-rail sulla Messina-Palermo. Dalle testimonianze riportate, la donna aveva in braccio il piccolo Gioele. Proprio a partire da tale ipotesi, prende piede una nuova pista: il piccolo potrebbe aver perso la vita nell’impatto con il furgoncino. Sconvolta per l’accaduto, Viviana potrebbe aver preso in braccio il corpicino del bimbo, scavalcato il guard-rail ed essersi persa nei boschi, in una zona fitta di vegetazione, che rende le ricerche ancora più complesse.

Poi la donna si sarebbe uccisa, gettandosi giù dal pilone.





Il piccolo Gioele è stato ripreso vivo nel video a Sant’Agata di Militello, dove la donna aveva fatto una deviazione prima di riprendere l’autostrada. Il pm, infatti, ha dichiarato: “Si vede la faccia di Gioele e si vede che il bambino è vivo.

L’immagine è chiara e questo rende più fondata l’ipotesi che nell’incidente stradale il bimbo fosse con la madre. Parliamo di ipotesi perché c’è un “buco” di dieci minuti. Si capisce dal video che abbiamo esaminato”.