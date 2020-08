Una barca con a bordo cinque persone ha preso fuoco vicino alla spiaggia della Molara: tra gli occupanti un bimbo di 5 mesi.

Paura lungo la costa cilentana, in particolare nei pressi di Scario, dove nella giornata di domenica 16 agosto 2020 una barca di 9 metri ha preso fuoco a 150 metri dalla terraferma. A bordo vi erano cinque persone tra cui anche un bimbo di cinque mesi tutte tratte in salvo.

Barca a fuoco a Scario

Secondo le prime ricostruzioni a causare l’incendio sarebbe stato un guasto all’impianto elettrico verificatosi mentre l’imbarcazione era nelle acque antistanti la spiaggia della Molara. Il proprietario, un dentista di Casoria, e gli altri quattro occupanti hanno tentato invano di domare le fiamme, che hanno avvolto rapidamente l’intero mezzo, con un estintore presente a bordo.

Non essendoci riusciti, si sono messi in salvo saltando a bordo di un’altra barca giunta in aiuto.

Sul posto si sono precipitate anche la Capitaneria di Porto di Palinuro agli ordini del Tenente di Vascello Francesca Federica Del Re e un gommone della Protezione Civile del gruppo San Giovanni a Piro. I Guardiacoste hanno cercato di spegnere le fiamme alte che si propagavano dall’imbarcazione che aveva a bordo una bombola di gas.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che, imbarcati su una motovedetta, sono arrivati presso la spiaggia della Molara. Fondamentale per spegnere del tutto il rogo anche il loro elicottero. Il natante è stato completamente distrutto ma fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Intanto la capitaneria ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incendio.