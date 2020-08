La mamma del bimbo morto a Modica è stata fermata per omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

La mamma del bimbo morto a Modica è stata fermata per omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Secondo le prime ricostruzioni era stata proprio lei, Letizia Spatola, a trovare il piccolo Evan agonizzante. La donna ha urlato così forte che è stata sentita da una vicina di casa, che ha subito chiamato i soccorsi.

Il piccolo è stato portato all’ospedale di Modica e gli agenti si sono subito insospettiti per la presenza di molti lividi sul corpicino. “Era pieno di lividi” ha raccontato una parente, per questo i poliziotti hanno immediatamente penato che fosse morto per delle percosse.

Fermata la mamma del bimbo morto a Modica

I poliziotti del commissariato di Modica hanno immediatamente ascoltato la mamma e i nonni del piccolo Evan.

La donna non viveva più con il padre del bambino da un anno e aveva un nuovo compagno, Salvatore Blanco, di 30 anni. L’uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario ma la notizia del fermo della madre, Letizia Spatola, è arrivata poco dopo. La donna ha 23 anni e secondo le ricostruzioni potrebbe essere coinvolta nella morte del bambino.

Gli investigatori del commissariato di Modica, guidati dal vicequestore Corrado Empoli, sono convinti che anche Letizia Spatola sia coinvolta tanto quanto il suo compagno. La donna ha raccontato di aver trovato il bambino agonizzante, ma i poliziotti si sono subito insospettiti a causa dei lividi presenti sul corpo del piccolo, che è arrivato in ospedale senza vita. L’inchiesta ha avuto una svolta dopo che sono stati sentiti la mamma, il compagno e la nonna.