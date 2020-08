Sfigurata dall'elica del gommone: in condizioni molto serie una ragazza di 20 anni.

Una ragazza di 20 anni è rimasta sfigurata al volto dall’elica di un gommone dopo essere accidentalmente caduta in mare a Cefalù, in provincia di Palermo. La giovane, finita in acqua per ragioni ancora tutte da accertare, è stata colpita alla testa dalle eliche dei motori rimediando nell’impatto diverse fratture al cranio e alla mandibola e perdendo alcuni denti.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 18 Agosto, e alla guida del mezzo c’era un ragazzo di soli 18 anni su cui i militari della capitaneria di porto, coordinati dalla procura di Termini Imerese, stanno facendo accertamenti. Sarà importante capire quale manovra abbia compiuto il giovane prima che la 20enne cadesse in acqua e sarà anche necessario accertare la regolarità della sua patente nautica. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli investigatori, che devono adesso ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se alla base di tutto ci sia una manovra brusca, l’eccessiva velocità o un comportamento avventato dei due ragazzi.

Palermo, ragazza sfigurata dall’elica del gommone

A seguito dell’impatto con l’elica del gommone, la ragazza ferita è stata riportata a terra e soccorso da un’ambulanza e trasportata all’ospedale Giglio di Cefalù. Qui è stata stabilizzata prima di un ulteriore trasferimento, stavolta nel reparto di neurochirurgia di Villa Sofia.

Le sue condizioni vengono definite dai medici della struttura come “molto serie” e nelle prossime ore la giovane sarà anche sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le fratture alla testa.