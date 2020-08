Covid-19, a Castellammare tamponi in auto per chi rientra dall’estero

Tamponi in auto per chi è stato all'estero: il presidio anti covid a Castellammare di Stabia.

A partire da giovedì 20 agosto, nel comune di Castellammare di Stabia sarà attivo, in un’area in un’area delimitata nei pressi dell’accesso di via Brin 103, un presidio sanitario dove verranno effettuati tamponi orofaringei direttamente all’interno della propria autovettura a tutte le persone rientranti da viaggi all’estero prenotatesi presso la Asl di competenza.

Ha disporlo è stato il sindaco, Gaetano Cimmino, con il direttore generale dell’Asl Na3 Sud Gennaro Sosto. “Tamponi immediati per chi rientra dall’estero, senza uscire neanche dalla propria auto”, queste le parole usate dal primo cittadino per lanciare l’iniziativa che segue quanto sta già accadendo in tutti i principali aeroporti d’Italia per porre fino ai cosiddetti contagi di ritorno innescati da persone che hanno fatto vacanze in paesi considerati ad alto rischio.

Sarà possibile recarsi al presidio tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle e 17.30, fino al 31 agosto. Questo coprirà i Comuni dei distretti Asl 53, 56 e 58, che includono i Monti Lattari, Pompei e l’area torrese-boschese.



“Un modo – ha detto il sindaco stabiese – semplice e veloce per evitare che le persone di rientro dall’estero siano costrette ad attendere tempi lunghi per sottoporsi al tampone e costringere talvolta i loro nuclei familiari ad isolarsi in casa per svariati giorni. E soprattutto – ha concluso il primo cittadino campano – un’attività di prevenzione di fondamentale importanza, che abbiamo deciso di istituire a Castellammare di Stabia anche per dare ai nostri concittadini la possibilità di effettuare il tampone in totale sicurezza a poche centinaia di metri da casa“.