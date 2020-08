L'auto di un 35enne che viaggiava insieme al figlio di 6 anni si è scontrata con un camion dei rifiuti. Il bambino è morto sul colpo.

Dopo la notizia del 69enne che ha perso la vita a Cavernago in un incidente stradale, da Senigallia arriva un’altra drammatica notizia: un bambino di 6 anni è morto a causa di un violento scontro. L’auto del padre, infatti, si è scontrata con un camion dei rifiuti.

Incidente Senigallia, morto bambino di 6 anni

Un dolore profondo e un vuoto incolmabile trafiggono una famiglia spezzata da un terribile destino. È successo intorno alle 8 di giovedì 20 luglio, a Senigallia, in provincia di Ancona. È lungo la strada della Bruciata che si è verificato l’incidente che ha coinvolto un’auto e un camion per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nello scontro è morto un bambino di 6 anni.

Il piccolo viaggiava in auto insieme al padre.

Si tratta di un 35enne senigalliese residente a Trecastelli. Non sono ancora chiare le cause dello scontro. La polizia stradale indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’eliambulanza. Con loro anche i Vigili del Fuoco. Tuttavia, i soccorsi si sono verificati vani: il piccolo è morto sul colpo e non è stato possibile salvarlo. Nel punto in cui si è verificata la tragedia si sono precipitati anche i familiari dell’uomo.





La strada teatro del drammatico incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi. La salma del piccolo è stata trasferita all’obitorio di Senigallia.