Un uomo di 40 anni e suo figlio di 10 sono morti sull'autostrada A1 in un incidente in moto occorso tra Cassino e Caianello in direzione Napoli.

Tragedia sull’autostrada A1, dove nella giornata del 17 agosto padre e figlio sono morti in un incidente in moto avvenuto al chilometro 699 in direzione Napoli. Al momento non è ancora chiara la dinamica dello schianto, se non che il mezzo ha improvvisamente sbandato finendo contro il guard rail posto a lato della carreggiata.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, purtroppo per il 40enne e per il bambino di soli 10 anni non c’è stato niente da fare.





Incidente sull’A1, morti padre e figlio

Stando alle poche informazioni trapelate, sembra che la motocicletta si cui viaggiavano padre e figlio si sia schiantata nel tratto di autostrada compreso tra i comuni di Cassino e Caianello, rispettivamente nelle provincie di Frosinone e Caserta, mentre i due erano diretti verso Napoli probabilmente con l’idea poi di proseguire in direzione Salerno, dove entrambi risiedevano.

A1 Roma-Napoli, per un incidente, tratto chiuso tra Cassino e Caianello verso Napoli. All’nterno del tratto ci sono 5 Km di code tra San Vittore e Caianello. Nel senso opposto, verso Roma, 2 Km di code tra gli svincoli Capua e Caianello. #muoversincampania #A1 #17agosto pic.twitter.com/PSWoSVqE1u — Muoversi in Campania (@muoversincampan) August 17, 2020

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia Stradale al fine di effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente; incidente che ha inoltre causato 5 chilometri di coda tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli, mentre 2 chilometri di coda sono stati segnalati nella direzione opposta tra gli svincoli di Capua e Caianello.

Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha comunicato: “Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare a Caianello”.