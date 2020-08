9 ragazzi sono risultati positivi al coronavirus dopo aver partecipato ad una festa ad Anguillara Sabazia: in corso tamponi su centinaia di giovani.

Centinaia di ragazzi sono in fila all’ospedale Padre Pio di Bracciano per effettuare i tamponi dopo aver partecipato ad una festa alla discoteca Malaspina di Anguillara Sabazia dove due ragazzi sono risultati positivi al coronavirus. L’Asl Roma 4 ha organizzato tre giornate di test per sottoporre agli accertamenti quasi mille giovani.

Positivi dopo festa a Anguillara Sabazia

Le autorità sanitarie hanno avviato l’indagine epidemiologica dopo che due giovani che hanno trascorso la notte tra il 14 e il 15 agosto nel locale di via Santo Stefano, hanno contratto l’infezione. Hanno pertanto chiesto che tutti coloro che avessero frequentato il locale, che nella notte di Ferragosto ha avuto moltissimi ospiti tanto da Roma quanto dal viterbese, si mettessero in isolamento, contattassero la linea telefonica a disposizione e si recassero al Padre Pio per i tamponi.

Così il personale sanitario si sta trovando a dover testare circa novecento ragazzi, tesi e in fila nel piazzale antistante all’ospedale. Nella sola giornata del 20 agosto sono stati eseguiti 221 test, 9 dei quali risultati positivi. Ci sono poi almeno quattro giovani che hanno la febbre e stanno aspettando l’esito dei propri tamponi. Il bilancio di quello che è a tutti gli effetti un focolaio sembra quindi destinato ad aumentare.





La responsabile del dipartimento Prevenzione, Simona Ursino, ha spiegato che l’affluenza è stata elevata soprattutto al mattino e intorno a mezzogiorno e mezza. Venerdì 21 agosto la situazione è invece più tranquilla e nella sola mattinata il personale ha testato circa 180 persone.

“I ragazzi hanno risposto bene, si sono presentati in tanti dimostrando un grande senso di responsabilità verso loro stessi e verso la comunità“, ha aggiunto.