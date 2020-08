Lazio, record di contagi da Coronavirus con +215 in sole 24 ore. La situazione pandemia in Regione si fa più preoccupante.

Record di contagi da Coronavirus nel Lazio: +215 nelle ultime 24 ore. Non era mai successo prima in Regione, quasi la metà dei nuovi positivi sembra rientrassero dalle vacanze in Sardegna. Il dato che più si avvicina a questo picco lo si era registrato il 30 marzo 2020, con 208 casi e zero decessi.

Lazio, record contagi da Coronavirus

Al di là di chi è tornato dalla Sardegna, circa il 61% dei nuovi casi sono contagi di rientro, con prevalenza di giovani e asintomatici. “Bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare.

Rivolgo un appello ai giovani fate attenzione soprattutto ai vostri familiari e alle persone più care e se siete in attesa dell’esito del referto è opportuno rimanere isolati e non avere frequentazioni”, ha detto Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità.

I contagi nelle Asl romane

Sono 63 i casi rilevati nelle ultime 24 ore dalla Asl Roma 1, di questi 51 sono di rientro e 40 da Sardegna, 2 Spagna, 3 Slovenia, 2 Stati Uniti, 2 Emilia-Romagna e 2 Campania. Presso la casa di cura Ancelle Francescane del Buon Pastore, è in corso un’indagine epidemiologica per 2 casi di Coronavirus ad essa collegati. Nella Asl Roma 2 ci sono invece 42 casi riscontrati nelle ultime 24 ore, di questi 3 sono contatti di casi noti e isolati, 20 di rientro e altri 9 per i quali si sta indagando.





Dalla Asl Roma 3 arriva la comunicazione di 26 casi, di cui 13 di rientro, 6 già noti e isolati di cui una bambina di 1 anno, altri 2 sono un ragazzo e una ragazza che hanno partecipato ad una festa in spiaggia a Ostia.

Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi, 5 sono con link da Sardegna e 6 sono contatti di casi positivi già noti e isolati. Un caso ha un legame con il locale Malaspina dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 5 e 6, province

Nella Asl Roma 5, 15 i casi nelle ultime 24 ore con 11 di rientro. Sono 2 i casi contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 36 i positivi, tra questi 13 di rientro. Solo 2 i casi riferiti a due bambine con link al cluster del CAS un Mondo Migliore. I casi di contatti con positivi già noti e isolati sono 4 e per 17 è in corso l’indagine epidemiologica. Un solo caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province abbiamo invece 21 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore.