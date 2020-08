Il ragazzo precipitato da una palazzina a Roma si trova in gravi condizioni. Gli amici del ragazzo hanno dichiarato che si è trattato di un incidente.

Il ragazzo precipitato da una palazzina a Roma si trova in gravi condizioni. Gli amici del ragazzo hanno dichiarato che si è trattato di un incidente e che nel momento del tragico evento erano intenti a fare “una spaghettata”. Si tratta quindi di un incidente anche se i carabinieri al momento delle indagini non hanno escluso che ci potesse essere dell’altro come ad esempio una scommessa o ancora una bravata.

Resta da chiarire se il ragazzo fosse sotto effetto di alcol e stupefacenti. In tal senso bisognerà attendere i risultati.

Il ragazzo precipitato a Roma è grave

“Aiuto. c’è un ragazzo caduto dal settimo piano. E’ a terra, gravissimo”, questa è stata la richiesta di soccorso dei testimoni che hanno visto il ragazzo 27enne precipitare giù. L’allarme era scattato alle 5.30 del mattino del giorno 26 agosto. Oltre al personale sanitario del 118 sono intervenuti anche i carabinieri di Viale Libia e della compagnia Parioli.

I rilievi in loco sono stati eseguiti dal Nucleo investigativo di Roma. La causa della caduta drammatica del 27enne sembrerebbe risalire a un semplice incidente, così come confermato dalla compagnia di amici che “stava preparando una spaghettata”. I carabinieri però stanno indagando su altri scenari come una bravata o ancora alterazioni psichiche del soggetto causate da Alcol e Droga.

Ragazzo precipita dal lungotevere

L’estate scorsa sempre a Roma un ragazzo francese era precipitato da un parapetto posto sul lungotevere. Il giovane aveva perso l’equilibrio ed era caduto sulla banchina sottostante facendo un volo di 15 metri. Il giovane era morto e a nulla era servito il tempestivo intervento del 118.