Secondo l'amministratore delegato e presidente Irbm, Piero Di Lorenzo, il vaccino Coronavirus potrebbe arrivare dalla fine di settembre.

Piero Di Lorenzo parla del vaccino per il Coronavirus, l’amministratore delegato e presidente Irbm di Pomezia, Roma, prevede che potrebbe arrivare da fine settembre. “Continuiamo a lavorare con grande attenzione. In attesa fiduciosa che, entro un tempo abbastanza contenuto, si possa registrare un risultato positivo”, ha dichiarato.

Coronavirus, Di Lorenzo sul vaccino

Il vaccino anti Coronavirus nasce dall’alleanza tra l’università di Oxford, la divisione Advent dell’Irbm e il colosso farmaceutico anglosvedese AstraZeneca. Di Lorenzo ha firmato con questa il primo contratto per l’acquisto del futuro antidoto.

“Come ha detto il presidente di AstraZeneca, che sta coordinando la produzione a rischio e ha il polso globale della situazione”, prosegue Di Lorenzo, “dalla fine di settembre qualunque momento è buono per centrare l’obiettivo”. Al momento è in corso la messa a punto delle dosi sperimentali, parte finale della fase III, ultima dell’iter di sperimentazione clinica.

Di Lorenzo: “Incrociamo le dita”

“Incrociamo le dita. Siamo con cauto ottimismo in fiduciosa attesa del risultato finale”, ha dichiarato l’amministratore delegato e presidente Irbm, “Penso quindi che in Ue abbiano ritenuto che questo candidato vaccino sia abbastanza avanzato e che quindi fosse giusto farsi avanti per prenotare”. Nel frattempo, il 24 agosto 2020 la prima volontaria, una donna di 50 anni, ha ricevuto una dose dell’antidoto presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

Si tratta del vaccino Grad-CoV2, prodotto dall’azienda Biotech Reithera di Castel Romano e finanziato con otto milioni di euro da Regione Lazio e ministero della Ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.