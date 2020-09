Slitta l'apertura della scuola in diverse regioni: alcune hanno optato per riprendere le lezioni al 24 settembre, altre al 16 e altre ancora al 22.

La volontà da parte delle Regioni di cominciare tutte il nuovo scolastico nella data prescelta, il 14 settembre, sembra essere in via di sgretolamento: diversi territori hanno infatti prorogato l’apertura della scuola dopo le elezioni.

Apertura della scuola nelle regioni

Tra queste c’è Regione Abruzzo, dove le lezioni riprenderanno il 24 settembre una volta che i seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari saranno stati sanificati. La decisione riguarda le scuole di ogni ordine e grado: nel caso delle primarie e le secondarie l’anno si concluderà dunque il 10 giugno mentre in quello delle scuole dell’infanzia il 30 giugno.

Prima di esso già Puglia e Calabria avevano deciso di non riaprire le scuole il 14 settembre ma di ritardare il rientro il classe dopo la consultazione elettorale, in modo da non interrompere le lezioni a pochi giorni dall’inizio e prolungare la stagione estiva.

Probabilmente seguirà questa strada anche la Campania, che pur non avendo ancora preso una decisione ufficiale sembra essere sulla via del rinvio. Le altre regioni in cui le scuole riprenderanno più tardi sono il Friuli Venezia-Giulia, che ha fissato la ripartenza per il 16 settembre e la Sardegna i cui studenti torneranno in aula il 22 settembre.

C’è però anche chi ha scelto di ripartire prima del 14 settembre come la provincia autonoma di Trento, le cui scuole materne ricominceranno il 3 settembre. Si riprende in anticipo anche a Vo’ Euganeo dove gli studenti avranno lezione dal 7 settembre così come nella provincia autonoma di Bolzano. Nel medesimo giorno riapriranno anche le scuole dell’infanzia della Lombardia.