A Salgareda in provincia di Treviso un uomo ha vinto ben 300mila euro giocando al “Turista per sempre”. Ora è caccia al fortunato.

E’ successo a Salgareda in provincia di Treviso. Un anonimo vincitore ha vinto giocando al Gratta e Vinci “Turista per sempre” vincendo la belleza di 300.000 euro. Si tratta di una vittoria che è arrivata spendendo un biglietto di soli due euro.

Una bellissima sorpresa dunque per chiunque abbia vinto una somma di tale portata. La fortunata vittoria è avvenuta al bar da Nico a Salgareda. Il fortunato ha subito subito 50.000 euro e poi duemila euro al mese per 10 anni. Attualmente non si conosce quale sia il suo nome anche se si sa che il vincitore è un cliente del locale e che lavora come operaio in un’azienda della zona.



Treviso, un fortunato vince 300.000 euro

Tutto è accaduto come nella più bella delle fiabe nel bar da Nico, un locale a Salgareda in provincia di Treviso. Un uomo fortunato della quale non si sa il nome, ha vinto 300.000 euro giocando una schedina da soli 2 euro. Al momento della vincita oltre al dipendente del locale erano presenti alcuni clienti ai quali è stato offerto da bere dopo aver saputo che aveva vinto 300.000 euro.

Non capita dunque tutti i giorni di vincere una tale somma di denaro. Qualche tempo fa a Fiumefreddo vicino a Catania quasi due milioni di Euro. Dietro però le vincite di tali somme da capogiro potrebbero nascondersi delle tragedie. Sempre in Sicilia, madre e figlia avevano stretto un patto d’onore stabilendo che si sarebbero ammazzate se non avessero vinto al Gratta e Vinci. La donna che ha mantenuto la sua parola letteralmente, ha provveduto ad uccidere la figlia.

Ha poi tentato di suicidarsi ma senza successo. Ora la donna dovrà scontare una pena di 6 anni.