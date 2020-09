Una studentessa dell'Istituto Tecnico Malignani di Cervignano del Friuli, in classe per i corsi di recupero, è risultata positiva al coronavirus.

Primo caso di coronavirus in una scuola del Friuli Venezia Giulia dopo la ripresa delle lezioni in aula. Si tratta di una studentessa dell’Istituto Tecnico Malignani di Cervignano del Friuli. La studentessa, in aula per le lezioni di recupero, è risultata positiva al tampone e tutte le famiglie coinvolte sono state avvertite dall’istituto scolastico attraverso una circolare.

Quest’ultima precisa, inoltre, che le attività didattiche proseguiranno online. La scuola resterà chiusa per alcuni giorni per effettuare la sanificazione, mentre una decina di studenti e due insegnanti dovranno sottoporsi al tampone. La studentessa avrebbe contratto il coronavirus fuori dall’ambiente scolastico . Le persone venute a contatto con la giovane sono al momento in isolamento fiduciario.

Come reso noto dal dirigente scolastico dell’Isis Bassa Friulana, Oliviero Barbieri: “La studentessa era presente a scuola la mattina del 2 settembre.

Una volta che ci è stata comunicata la positività al Covid, abbiamo contattato il Dipartimento di prevenzione, che ora effettuerà i test su 12-13 ragazzi che hanno assistito con lei alle lezioni e su due docenti. In attesa degli esiti dei tamponi, i corsi di recupero proseguiranno online, poi ripartiremo in presenza”.





Ha poi aggiunto: “Abbiamo previsto la chiusura della scuola per tre giorni, durante i quali procederemo con la sanificazione degli ambienti“. Nell’istituto in questione sono circa 150 gli alunni che stanno svolgendo le lezioni di recupero e che ora proseguiranno online. “Gli altri plessi dell’Istituto – ha affermato il preside – continueranno con la didattica in presenza”.