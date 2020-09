Una ragazza di 19 anni è stata vittima di un tentativo di stupro nei bagni di un McDonald’s di Roma. L’aggressore è un 21enne senza tetto.

“Se urli ti ammazzo”. Questo è ciò che è stato detto ad una ragazza che è stata vittima di un tentativo di stupro ad opera di un ragazzo di 21 anni senza fissa dimora. L’aggressore era appostato davanti al McDonald’s di Corso Francia a Roma da diverso tempo.

Il tempo dunque di adocchiare la vittima e di seguirla in bagno. Poi l’incubo. L’uomo ha afferrato la ragazza, l’ha trascinata al bagno degli uomini e si è spinto oltre. Nonostante le minacce dell’aggressore di non chiedere aiuto, la ragazza è riuscita a scappare. L’uomo è stato poi messo in stato di arresto.



Roma, tentativo di stupro da McDonald’s

Quella di una ragazza di 19 anni sarebbe dovuto essere un venerdì sera in compagnia del fidanzato al McDonald’s di Corso Francia. Invece è accaduto il dramma. La ragazza è stata vittima di un tentativo di stupro da parte di un ragazzo 21enne senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine. La violenza sessuale si è consumata nei bagni del fast food, dove è stata afferrata con forza ed è stata portata nei bagni degli uomini.

Lì le è stato detto di non chiedere aiuto altrimenti le sarebbe stata tolta la vita. La ragazza però è riuscita a salvarsi.

Nel frattempo lo stupratore è riuscito a dileguarsi a sua volta e a fuggire dal locale. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che grazie ai video presenti al fast food sono riusciti a identificare l’aggressore. Dopo aver setacciato la zona circostante l’uomo è stato fermato e posto in stato di arresto.

Dovrà rispondere davanti alla legge di violenza sessuale.