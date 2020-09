Una prostituta non ha avuto l’orgasmo durante il rapporto sessuale. E’ scoppiata la lite con il cliente. La polizia gli ha fatto ottenere lo sconto.

Lo ha rivelato il quotidiano La Prealpina di Varese: a Busto Arsizio il cliente di una squillo è rimasto insoddisfatto in quanto non è arrivato all’orgasmo. La prostituta infatti aveva deciso di non andare avanti con la prestazione sessuale. Da lì in poi è scoppiata una violenta lite.

L’uomo che voleva continuare ha poi iniziato a perdere il controllo. Una segnalazione dei vicini ha allertato la polizia che è intervenuta. Il tutto è stato infine chiarito e la donna è stata convinta a fare uno sconto di 10 euro. Il cliente ha così pagato 30 euro sui 40 inizialmente pattuiti.



Varese: lite cliente-prostituta

Un uomo di origine marocchina aveva pattuito con una prostituta una prestazione sessuale che i due avevano poi deciso di consumare in una lavanderia a gettoni aperta 24 ore su 24. Durante il rapporto sessuale qualcosa è andato storto perché la ragazza squillo ha deciso poi di non andare avanti. L’uomo che non si era considerato soddisfatto a causa del suo desiderio sessuale non appagato ha iniziato a perdere il controllo.

Così è scoppiata improvvisamente una lite. Lei infatti aveva deciso di volersene andare mentre lui aveva preteso che restasse.

A mettere fine alla discussione è stata la polizia che è intervenuta grazie ad una pronta segnalazione del vicinato, il quale nel frattempo aveva compreso che il litigio stava degenerando. L’intervento della polizia ha fatto chiarire i due che dopo un breve momento imbarazzante hanno pattuito uno sconto.

Lui avrebbe pagato 30 euro rispetto ai 40 euro che erano stati precedentemente accordati. Sul cliente marocchino da tempo pendeva un provvedimento di espulsione.