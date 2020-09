Francesco Cirioni, in arte Dj Franceschino, è stato arrestato per aver sequestrato e violentato una donna

Francesco Cirioni, noto a Roma come Dj Franceschino, è stato arrestato con l’accusa di aver sequestrato e violentato una donna per tre giorni. Amministratore e direttore generale di Radio Zero Sei, gli agenti di Polizia del commissariato Vescovio lo hanno trasportato nel carcere di Regina Coeli.

Dj Franceschino arrestato

I fatti risalgono al 3 settembre 2020 quando l’uomo avrebbe contattato una escort concordando con lei il prezzo per passare tre giorni insieme. Inizialmente non sembravano esserci problemi. I due si sono incontrati, hanno passato una giornata al centro commerciale e cenato insieme nell’appartamento di lui, situato in zona Settebagni.

Dal secondo giorno però il 39enne avrebbe iniziato a fumare senza sosta il crack, uno stupefacente sintetizzato a partire dalla cocaina in polvere.

Secondo quanto ricostruito dal Pubblico Ministero Giulia Guccione che si è basata sulla testimonianza della vittima, l’uomo si sarebbe vantato con quest’ultima di avere conoscenze importanti nel mondo della droga per poi andare in escandescenze senza motivo.





Convinto che la donna, una volta uscita dal suo appartamento, avrebbe riferito alla Polizia i nomi degli spacciatori, ha iniziato a picchiarla.

Il giorno seguente l’avrebbe anche rinchiusa in uno stanzino dopo averla costretta ad un rapporto non protetto e aver rubato il suo cellulare. Durante la notte poi l’avrebbe invitata a prepararsi per incontrare un altro uomo. Proprio in questa circostanza la donna è riuscita a trovare il coraggio di scappare. Mentre Cirioni era al telefono con l’amico di cui sopra, lei è fuggita e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Di qui il mandato di arresto per il dj.