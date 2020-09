Don Felice La Rosa è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Gioia Tauro.

Don Felice La Rosa era stato sorpreso in auto assieme a un ragazzo di 16 anni di nazionalità bulgara. Il 44enne, ex parroco di Zungri (Vibo Valentia) è stato tratto in arresto dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro. La Rosa dovrà rispondere al reato di atti sessuali con minori stranieri.

La Rosa risulta avere dei precedenti, ovvero, una condanna per induzione alla prostituzione minorile e un’imputazione, in un diverso procedimento, per possesso di materiale pedopornografico.

Don Felice La Rosa ai domiciliari

Don Felice La Rosa è stato arrestato dagli uomini del commissariato di polizia di Gioia Tauro. Al momento si trova ai domiciliari presso la sua abitazione di Calimera, frazione del comune di San Calogero (Vibo Valentia). Si ipotizza che La Rosa abbia offerto del denaro al 16enne bulgaro per avere favori sessuali.

In un altro caso, l’ex religioso avrebbe tentato solamente di offrire soldi a un minore per convincerlo ad avere rapporti intimi.





Altri episodi analoghi

Nel 2019 i poliziotti del commissariato di Gioia Tauro hanno sorpreso Don Felice La Rosa in auto con minorenne di nazionalità bulgara.

In seguito a quell’evento, gli investigatori hanno accertato ulteriori episodi analoghi. L’ex parroco avrebbe tentato, in altre occasioni, di avere rapporti intimi con ragazzini bulgari tra San Ferdinando e Rosarno. La Rosa avrebbe chiesto loro favori sessuali in cambio di piccole somme di denaro. L’ex religioso ha già subito una condanna a due anni e quattro mesi per il reato di induzione alla prostituzione minorile. Pena questa che risulta essere già scontata.