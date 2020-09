La tragedia si è consumata a Frattamaggiore, dove l'uomo si era recato insieme alla sorella per raggiungere la pasticceria.

Un 44enne originario di Afragola accusa un malore improvviso e muore davanti a sua sorella vicino a una pasticceria nel Napoletano. L’uomo si è accasciato improvvisamente al suolo appena uscito dall’auto con cui stava raggiungendo il negozio.

Muore in pasticceria: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 44enne aveva deciso di raggiungere una nota pasticceria di Frattamaggiore, nel Napoletano, con sua sorella. Appena raggiunto il negozio in via Bianciardi, però, si è consumato il dramma. L’uomo ha accusato un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Si è accasciato al suolo davanti agli occhi della sorella.

Il panico e i soccorsi

A quel punto la congiunta e alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno immeditamente allertato i soccorsi. L’uomo non dava segni di vita e si è proceduto con un tentativo di rianimazione sul posto, per provare a stabilizzare la vittima. Un’ambulanza è giunta prontamente in via Biancardi, ma purtroppo era troppo tardi. L’uomo non dava già più segni di vita. Il 44enne è morto davanti agli occhi della sorella e vicino alla pasticceria che voleva raggiungere per un piccolo momento di gioia familiare.

Tra i conoscenti c’è grande costernazione per una scomparsa così improvvisa e drammatica, sulle cause della quale stanno facendo luce i sanitari dell’ospedale intervenuto per i soccorsi.

