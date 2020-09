Incidente sulla A4 Torino - Venezia nel tratto tra Arluno e Rho; coinvolto un mezzo pesante.

Un grave incidente si è verificato questa mattina, 22 settembre, intorno alle 7:30 sulla autostrada A4 Torino – Venezia nel tratto tra Arluno e Rho. Nel sinistro è coinvolto un mezzo pesante che ha reso l’intera dinamica ancora più pericolosa, ma per fortuna non si registrano vittime.

Sono 4 al momento i feriti confermati, nessuno dei quali in pericolo di vita. Lo scontro, con il seguente intervento del personale sanitario del 118 e delle forze dell’ordine, ha generato lunghe code sul tratto interessato dall’incidente e nelle arterie limitrofe.

Incidente in A4: coinvolto mezzo pesante

Sul luogo dell’incidente sono intervenute ben 3 ambulanze (da Sedriano, Arluno e un’automedica) per soccorrere i quattro feriti.

Si tratta di soggetti di 40, 47, 56 e 59 anni. Come riferito dagli stessi sanitari ai colleghi del Giornale dei Navigli nessuno di loro presenterebbe condizioni tali da farne temere la morte. Si registra solo un ricovero all’ospedale San Carlo in codice verde. Oltre alla polizia nel tratto autostradale interessato sono giunti anche i Vigili del fuoco, che hanno aiutato a mettere in sicurezza i soggetti rimasti intrappolati nelle automobili, e l’ATS.

Come già accennato in precedenza si registrato in queste ore delle pesanti ripercussioni sul traffico nella zona Ovest di Milano, a cui si sono successivamente aggiunti i problemi sulla Milano-Meda e sulla Milano-Como per altri incidenti stradali causati dalla prima pioggia autunnale. Nello specifico sulla Milano-Meda, nel tratto tra Nova Milanese e Paderno Dugnano, un motociclista di 41 anni è caduto ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Paderno Dugnano mentre Milano-Como, nel tratto tra Uboldo e Saronno, un veicolo si è ribaltato e ha causato la parziale chiusura dell’autostrada.

Sono 4 le persone ferite in questo caso, di cui 2 in codice rosso