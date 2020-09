A Montichiari (Brescia) una 57enne è deceduta dopo aver perso il controllo del suo veicolo. L’auto si era ribaltata ed era finita in un fosso.

Avrebbe perso il controllo dei veicolo che si è poi ribaltato in un fosso dove scorre un piccolo corso d’acqua. Questo è quanto successo in un incidente a Montichiari in provincia di Brescia avvenuto nel pomeriggio del 25 settembre dove una donna di 57 anni ha perso la vita.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi per la donna non ci sarebbe stato più nulla da fare se non dichiararne il decesso. Nessun altra vittima sarebbe stata coinvolta durante l’incidente.

Perde il controllo del veicolo: deceduta una donna

Nel pomeriggio del 25 settembre intorno alle 14.15, una donna di 57 anni ha perso la vita a Montichiari nel bresciano. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni dell’incidente, la donna stava percorrendo viale Europa quando avrebbe perso il controllo dei veicolo.

L’auto si è poi ribaltata ed è in finita in un fosso dove scorre un piccolo corso d’acqua. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Immediata l’allerta dei soccorsi che sono giunti sul posto per salvare la donna.

Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 che è arrivato con un’automedica e l’ambulanza. A nulla sono serviti i tentativi del personale sanitario di rianimarla.

La donna era già deceduta. Sul luogo dell’incidente sono anche intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dal veicolo. Nel frattempo la Polizia Municipale di Montichiari sta lavorando al fine di fare chiarezza su cosa possa essere accaduto esattamente al momento dell’incidente. Ad ogni modo, oltre alla donna nell’incidente non sarebbero state coinvolte altre persone.