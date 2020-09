Auto contromano sulla 90 bis a Benevento: scontro frontale con una 500

Un'auto che ha imboccato contromano la statale 90 bis ha avuto uno scontro frontale con un'altra vettura: il bilancio è di un ferito.

Paura sulla SS 90 bis nei pressi di Benevento, dove nella mattinata di lunedì 28 settembre 2020 si è verificato un incidente stradale: un’auto ha imboccato contromano la strada statale scontrandosi frontalmente con un’altra vettura.

Auto contromano sulla 90 bis

I fatti si sono verificati vicino all’Università, più precisamente alla rotonda in cui da via Domenico Mustilli ci si inserisce sulla 90 bis e si può o svoltare nella zona di viale Mellusi o proseguire sulla statale. Un tratto di strada che è a senso unico e che una Bmw ha però imboccato controsenso tra il panico di chi proseguiva nel verso opposto.

Nei pochi metri che ha percorso si è scontrata con una 500 L fortunatamente senza gravi conseguenze.

Data la bassa velocità di entrambe le auto l’impatto non è stato violento e ha causato un bilancio di un ferito, trasportato all’ospedale Rummo dai sanitari del 118 accorsi sul posto. Non si trova però in gravi condizioni. Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto ad isolare la zona per permettere rilievi e soccorsi. Hanno poi ritirato la patente al conducente della Bmw che ha imboccato la strada contromano.

Soltanto due giorni prima in provincia di Benevento aveva avuto luogo un incidente mortale in cui aveva perso la vita un uomo di 44 anni sempre alla guida di una Bmw che si era scontrata frontalmente con una Fiat Punto. Gravemente ferito anche il conducente di quest’ultima, intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Pio.