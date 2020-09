Incidente stradale a Pisa, ragazzo muore nel giorno del suo compleanno

Un ragazzo originario di Bientina è morto nel giorno del suo 30esimo compleanno in un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Pisa.

Tragedia in provincia di Pisa, dove nella notte tra il 24 e il 25 settembre un ragazzo di soli 30 anni è morto in un incidente stradale occorso sulla strada che da Pontedera porta a Calcinaia. Marco Del Rosso è infatti finito con la sua automobile contro lo spartitraffico che delimita la carreggiata, schiantandosi successivamente contro un cordolo in cemento e procurandosi ferite tali che ne hanno determinato il decesso.

Una tragedia che ha scosso tutta la comunità della Valdera e che il fato ha voluto capitasse proprio nel giorno del 30esimo compleanno del ragazzo.

Incidente stradale a Pisa, morto ragazzo

Originario di Bientina, Marco Del Rosso era molto conosciuto nella zona come barista del bar ristorante Laghi Amalia e del bar Mandarino di Pontedera, gestiti dalla stessa proprietà che ha deciso per oggi di tenere chiusi entrambi i locali in segno di lutto.

Ad apprendere la notizia del tragico incidente sono stati proprio i suoi datori e colleghi di lavoro, mentre la famiglia è stata informata del decesso poco dopo.

Si hanno ancora poche informazioni invece in merito all’effettiva dinamica dell’incidente, occorso lungo la strada che da Pontedera porta a Calcinaia. Secondo le prime ricostruzioni infatti, l’auto con a bordo il 30enne avrebbe impattato contro uno spartitraffico per poi finire addosso a un cordolo in cemento e successivamente finire la corsa fuori dalla carreggiata, ma ancora non è chiaro come Marco Del Rosso abbia perso il controllo del veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti gli operatori del 118 assieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, ma nonostante il tempestivo intervento per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Soltanto poche ore prima il ragazzo stava festeggiando il suo 30esimo compleanno assieme ad alcuni amici, come mostrano le storie Instagram presenti sul suo profilo; ultimi attimi di spensieratezza e felicità prima che la morte cogliesse Marco nel fiore della giovinezza.