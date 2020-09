Martellate alla moglie, non puliva casa: arrestato

Arrestato marito violento, che ha preso a martellate la moglie perché rifiutava di fare le faccende domestiche che lui pretendeva.

Prende a martellate la moglie, che rifiutava di pulire casa come pretendeva lui. Il marito violento è stato arrestato dopo l’aggressione. La discussione è nata per futili motivi, ovvero le faccende domestiche, ma questo non ha fermato un 52enne italiano di Brescello, a Reggio Emilia, dall’aggredire con estrema violenza la moglie.

La donna è stata colpita con un martello e a dare l’allarme è stata la figlia maggiorenne della coppia, informata telefonicamente dalla madre. La ragazza ha chiamato i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo per lesioni personali aggravate.

Martellate alla moglie: arrestato

Il fatto è accaduto nella serata del 27 settembre a Brescello. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno trovato la donna fuori dalla sua abitazione, con lesioni al volto e dei traumi alla gamba destra.

La cinquantenne è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza ed è stata ricoverata, con una prognosi di 20 giorni. Il martello usato per colpire la donna è stato trovato in casa ed è stato sequestrato, mentre il marito è stato subito fermato dai carabinieri. L’uomo ha dichiarato di averla colpita con uno schiaffo, ma i traumi sono ben diversi.

Il 52enne ha dei precedenti per violenza domestica. Non è la prima volta che l’uomo picchiava la donna e sicuramente è già accaduto in altre circostanze.

L’uomo aveva già usato la violenza contro la moglie, tanto che un anno fa era ricorsa alle cure in ospedale. A riferire questi dettagli sono stati i carabinieri. La donna non aveva voluto sporgere denuncia. Al momento l’uomo è in arresto, a disposizione dell’autorità giudiziaria e deve rispondere di lesioni personali aggravate.