La Liguria è stata colpita dal maltempo, con grandi disagi causati dalle forti piogge e dai temporali. I vigili del fuoco sono al lavoro.

Un’ondata di maltempo sta colpendo il Nord Italia e iniziano a manifestarsi forti disagi, soprattutto in Liguria. Un fortissimo temporale ha colpito Genova e i vigili del fuoco stanno lavorando da tutta la notte a causa degli allagamenti e delle frane.

Sono caduti rami di alberi a causa del vento, che in diverse zone ha raggiunto i 120 km/h. Anche nel Tigullio ci sono stati diversi allagamenti.

Maltempo in Liguria

Allerta arancione in tutta la Liguria, per i forti temporali e le abbondanti piogge. I vigili del fuoco hanno aiutato delle persone rimaste bloccate in un sottopasso a Sestri Levante, mentre il torrente Petronio a Riva Trigoso è sotto osservazione per il livello particolarmente alto.

La situazione sta peggiorando, Chiavari è stata colpita da diversi allagamenti mentre il Rio Battana è esondato a Sestri Levante.

La frazione di Casarza è rimasta isolata per via di una frana che è caduta su una strada comunale. Iniziano ad esserci numerosi danni in Liguria e il maltempo continuerà per tutta la giornata e la nottata del 2 ottobre. Allerta arancione anche in Piemonte e in Emilia-Romagna, mentre diventa rossa in Veneto, dove sta preoccupando il rischio idrogeologico del Piave pedemontano.

In Calabria, Lombardia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta l’allerta è gialla. Una giornata molto pesante a livello metereologico per tutto il Nord Italia, che probabilmente nelle prossime ore si sposterà anche al Sud.