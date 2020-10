Toro attacca tre turisti in spiaggia a Santa Teresa di Gallura: un ferito

Un toro ha attaccato tre turisti in spiaggia a Santa Teresa di Gallura ferendone una e causandole un trauma addominale.

La storia delle mucche di Coluccia che dagli spazi rurali erano arrivate a popolare la spiaggia e il centro abitato di Santa Teresa di Gallura è finita al centro di un’inchiesta penale: all’inizio di settembre un toro ha infatti attaccato tre persone sul lungomare di cui una ha riportato ferite considerevoli.

Toro in spiaggia a Santa Teresa di Gallura

La denuncia è stata depositata presso i Carabinieri di Santa Teresa. A descrivere i fatti è stato un testimone che, sulla pagina Facebook di Porto Pozzo, ha raccontato che l’animale si è scagliato contro tre persone. Una di esse è riuscita a schivarlo rifugiandosi in acqua. La seconda, una signora di mezza età, è stata spinta via dalla sdraio ed è caduta pesantemente all’indietro, fortunatamente senza sbattere la terza sul muretto.

È stata la terza persona ad avere la peggio. Il toro l’ha infatti sollevata in aria tre volte per poi farla cadere causandole contusioni su tutto il corpo e un trauma addominale. A provare le conseguenze dell’episodio vi sono i certificati medici forniti all’autorità giudiziaria. Non si tratterebbe comunque di un caso isolato: un turista, mentre faceva un selfie con il toro più grosso della mandria che da tempo popola le spiagge sarde ha ricevuto da esso una testata costringendolo a cure mediche.

Sono ormai quasi tre anni che la mandria raggiunge i centri abitati e che moltissimi cittadini segnalano la loro presenza al Comune di Santa Teresa, alla Regione e alla Prefettura. Gli animali però non hanno un proprietario perché sarebbero i discendenti della mandria di un allevatore deceduto anni prima. La titolare di un bar di Porto Pozzo ha così commentato l’accaduto: “Abbiamo paura di uscire di casa. Gli animali si muovono liberamente nel centro abitato e le nostre richieste non hanno avuto risposta per mesi“.