Torna il freddo in alcune zone dell'Italia, con tanto di precipitazioni e venti di Bora e di Maestrale.

Le previsioni meteo ci danno una panoramica alquanto mutevole. In effetti, se in questi giorni siamo tornati a un clima tutto sommato temperato, presto freddo e neve potrebbero colpire diverse zone dell’Italia fino a quote basse. È tempo di riprendere maglioni pesanti e giacche a vento.

Da un autunno che sembrava essere timido, presto potremo avere un assaggio anticipato del clima rigido invernale. In questo articolo vedremo dettagliatamente quali territori della penisola saranno interessati dalle basse temperature e precipitazioni.

Meteo: dall’11 ottobre tornano freddo e neve

Il vortice di bassa pressione che colpirà l’Italia nel prossimo weekend (11 ottobre) proverrà dai paesi scandinavi. L’Italia è oramai priva di qualsiasi protezione da parte delle alte pressioni.

Quindi, come leggiamo da Ilmeteo.it, le condizioni climatiche saranno interessate da un cambiamento significativo già da domenica 11 ottobre, per la precisione al nordest e sulla maggior parte del centro Italia. Previsti ventri freddi di Bora sul lato est della penisola e venti di Maestrale su quello opposto. Assieme al clima gelido arriveranno anche precipitazioni nevose.

Dove cadrà la neve?

La neve potrà cadere su diversi tratti delle alpi friulane e venete.

Località come Cortina d’Ampezzo, Auronzo e Falcade potranno dunque imbiancarsi. Qui la quota neve potrebbe scendere, addirittura, al di sotto dei mille metri, con accumuli tali da raggiungere i 15/20 centimetri.