Roma, ladro cade da terrazza dopo aver commesso furto: è grave

Mette a segno un furto, ma cade dalla terrazza: ad avvertire i soccorsi il proprietario dell'abitazione in cui il ladro marocchino aveva rubato.

Il tentativo di furto di un uomo marocchino presso un’abitazione si è rivelato una operazione più difficile del previsto. Il ladro, infatti, è stato scoperto dal proprietario di casa mentre stava raccogliendo il bottino e, nel tentativo di fuggire, è precipitato dalla terrazza.

A chiamare i sanitari del 118 la vittima del furto.

Il tentativo di furto

Il trentanovenne marocchino è stato sorpreso presso un’abitazione di via delle Palme, a Centocelle, quartiere di Roma, mentre rubava. Il proprietario di casa, insospettitosi dai rumori, ha trovato il ladro con nella borsa alcuni oggetti di sua proprietà. L’uomo ha tentato la fuga dalla terrazza esterna e, scavalcando il muretto divisorio, è precipitato nel vuoto per sette metri.

Il rapinatore, a causa dell’impatto, è rimasto sulla rampa del garage condominiale, immobile per le ferite riportate.

La vittima del furto ha prima chiamato un’ambulanza, poi i carabinieri. A questi ultimi il ladro ha confessato il fatto. Il marocchino è dunque ora accusato di furto aggravato.

Le condizioni del ladro

Il rapinatore ha prontamente ricevuto le cure sul posto dei sanitari.

Per le numerose fratture riportate, però, per il trentanovenne è stato necessario il trasferimento presso il policlinico Casilino in codice rosso. Le sue condizioni sono ancora da valutare. Intanto, l’uomo viene tenuto sotto controllo dalle forze dell’ordine.