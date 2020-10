Per scongiurare l'aggravarsi della situazione coronavirus, la Valle d'Aosta ha deciso di chiudere alla possibilità di visita nelle Rsa.

Coronavirus, in Valle d’Aosta stop visite in Rsa

Si corre ai ripari in Valle d’Aosta per evitare che la situazione data dal Coronavirus possa tornare a essere pericolosa nelle strutture sanitarie per anziani, come accaduto nella fase più critica della pandemia in Italia. La Regione e il presidente, Renzo Testolin, hanno firmato un’ordinanza nella quale vietano a parenti e conoscenti di visitare i propri anziani nelle Rsa.

Proprio negli ultimi tempi, con l’aumento della curva dei contagi in Italia, sono stati riscontrati numerosi focolai che si sono venuti a creare all’interno di diverse Rsa. Da Napoli, dove sono stati trovati 48 positivi, a Rieti, in una casa di riposo, dove si sono ammalati di covid 25 anziani.

Un’ordinanza che impone un freno drastico e che farà molto discutere. Intanto i parenti degli ospiti delle Rsa potranno continuare a intrattenere rapporti con gli anziani mediante l’uso di videochiamate e comunicazioni a distanza, con frequenza almeno bisettimanale.

Divieto assoluto anche di assembramento anche nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.