Una donna di 31 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Caluso, nel Canavese. Nello schianto è rimasto ferito anche il figlio di cinque anni.

Tragedia a Caluso, piccolo centro del Canavese, dove nella notte tra il 22 e il 23 ottobre una donna di 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada statale 26, all’altezza della frazione Carolina.

Nello schianto, di ancora non sono note le cause, sono rimasti feriti anche il compagno della 31enne e il loro figlio di soli cinque anni di età, attualmente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

Incidente nel Canavese, morta 31enne

Secondo le poche informazioni trapelate dal luogo dell’incidente a bordo della Fiat Stilo vi era il 26enne Antonio Udorovich, che per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del veicolo nei pressi di un cantiere stradale per la costruzione di una rotonda, finendo per ribaltarsi e terminando la corsa a ruote all’aria.

L’uomo è rimasto ferito in maniera non grave mentre per la compagna Silvia Rivera, seduta al suo fianco nell’abitacolo, non c’è stato purtroppo niente da fare. La donna è infatti stata sbalzata via dalla vettura a seguito dello schianto, morendo praticamente sul colpo.

Giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno rinvenuto il bambino di cinque anni figlio della coppia in gravissime condizioni, ma fortunatamente ancora vivo.

Trasportato preso l’ospedale Regina Margherita di Torino, il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante la notte e attualmente è ricoverato in prognosi riservata dato che si trova ancora in pericolo di vita. Il padre, nonché conducente del veicolo, è invece ricoverato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino ed è stato denunciato dai Carabinieri di Chivasso per omicidio stradale.