Roberto Burioni commenta la richiesta di autorizzazione della Pfizer per mettere in commercio il suo vaccino: "Ci siamo".

Il virologo Roerto Burioni ha commentato così la notizia relativa alla richiesta di autorizzazione da parte di Pfizer per il suo vaccino: “Ci siamo. Adesso cominciamo a fare sul serio, COVID-19. Speriamo che non siano tanti i cret*ni dalla tua parte“.

Burioni sul vaccino Pfizer

La casa farmaceutica, dopo aver annunciato l’efficacia al 95% dell’antidoto da essa sviluppato, ha infatti sottoposto una formale richiesta di autorizzazione alla Food and Drug Administration che impiegherà tre settimane per valutarla. Se il responso sarà positivo, ha spiegato Burioni, a metà dicembre cominceranno le vaccinazioni negli Stati Uniti e poco dopo il vaccino potrebbe giungere anche in Italia.

“Dopo i giorni del terrore e del dolore, arrivano i giorni in cui cominciamo a immaginare la nostra vittoria contro il virus“, ha poi scritto l’esperto sui propri canali social condividendo il video in cui spiega come funziona il vaccino Pfizer.

Lo strumento che si basa sulla strategia di quello messo a punto dalla concorrente Moderna, che “sembra funzionare altrettanto bene“. Sempre nei giorni scorsi aveva comunicato un’efficacia del 94,5%.

Burioni ha inoltre approfittato per incentivare le istituzioni a non arrivare in ritardo sul piano di distribuzione: “Ritardi burocratici significherebbero morti evitabili. Non sarebbe accettabile“. Ha infine concluso facendo un confronto con la Cina che, nonostante non abbia ancora alcuna prova sperimentale dell’efficacia del suo vaccino, ha già vaccinato un milione di cittadini.

Le autorità cinesi lo avevano approvato a luglio per alcune categorie specifiche tra cui funzionari di governo, studenti e persone che per ragioni di lavoro si recano all’estero.