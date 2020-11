Scuola, Tar Calabria sospende l’ordinanza regionale

La chiusura delle scuole nella Regione è stata momentaneamente sospesa.

L’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte si era occupato anche della questione scuole in Italia. Molte Regioni, però, hanno deciso di tenere le scuole chiuse anche in quei casi dove non era necessario. In alcune di queste è stato presentato ricorso, perché il diritto all’istruzione è molto importante.

In Calabria l’ordinanza è ufficialmente sospesa.

Tar Calabria sospende ordinanza scuole

In questi giorni il Governo sta valutando delle nuove misure per affrontare il mese di dicembre. Tra queste si pensa già alla riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. Questa decisione è sostenuta in modo particolare dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che vuole che la scuola sia una priorità in Italia, anche in questa situazione di emergenza. In Calabria, il 14 novembre 2020, è stato preso un provvedimento che ha sospeso tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso immediato alla didattica a distanza dal 16 al 28 novembre.

Il ricorso effettuato è stato accolto dal Tar.

Il Tar della Calabria ha deciso di sospendere questa ordinanza regionale e di conseguenza la chiusura delle scuole. “Il Tar ha sottolineato il grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari del servizio scolastico” si legge nel dispositivo. I promotori di questa iniziativa sono stati diversi genitori di Paola, che erano patrocinati dagli avvocati Paolo Perrone e Nicola Cassano. Il Tar ha, quindi, deciso di sospendere la chiusura delle scuole e ha, poi, fissato l’udienza di merito per il 16 dicembre prossimo, in modo da valutare meglio la situazione ed eventualmente prendere altri provvedimenti.