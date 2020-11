La maggior parte degli italiani sarebbe d’accordo: la messe di Natale a mezzanotte è da evitare. Lo dice un sondaggio per la trasmissione Agorà.

Gli italiani avrebbero deciso. La consueta messa di Natale che si tiene immancabilmente dopo le mezzanotte è da evitare. A dirlo un sondaggio stilato da Emg Acqua e presentato nella trasmissione di Rai3 Agorà. Da questa indagine sarebbe infatti emerso che il 64% degli italiani sarebbe d’accordo sulla sospensione di questa tradizione.

Viceversa a voler tenere la messa sarebbe il 29%, mentre gli astenuti sarebbe stato il 7%.

Un altro punto fondamentale di questa ricerca è l’apertura o meno degli impianti sciistici e sulla quale l’Unione Europea deve ancora esprimersi. Anche in questo i voti contrari sarebbero la maggioranza con il 50% degli intervistati che dicono no. Il 3% si è astenuto mentre un buon 38% sarebbe positivo pur però con degli accorgimenti. Infine per quanto riguarda il vaccino anti-covid anche in questo caso il 54% del campione pensa che sia giusto che rimanga facoltativo.

