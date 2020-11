Carugo, il padrone ha accoltellato il suo pitbull fino a fargli lasciare la presa: ha finito per infierire anche sul padre aggredito.

Un uomo ha ucciso il suo pitbull di quattro anni dopo che il cane in questione aveva azzannato il padre. Il padrone ha inferto all’animale una serie di coltellate e nella concitazione ha anche ferito il genitore. L’episodio è accaduto in via Pascoli a Carugo, in provincia di Como.

Il cane era divenuto di una ferocia estrema, tanto da impazzire. Il giovane padrone, armato di coraggio, ha iniziato una lotta contro il pitbull, avendo infine la meglio. L’animale ha aggredito l’uomo senza un motivo apparente.

Il Giorno ha paragonato l’episodio alla scena di un film di Quentin Tarantino. Il padre del ragazzo si è visto improvvisamente assalire dal pitbull e di riflesso ha provato a proteggersi il volto, ma il cane ha addentato il braccio dell’uomo chiudendo vigorosamente la mandibola. Accorso, il figlio dell’aggredito ha urlato al cane intimandogli di lasciare la presa.

L’animale non cedeva

Nonostante le urla del padrone, il cane non aveva alcuna intenzione di lasciare lo sventurato.

A questo punto, il ragazzo lo ha preso per il capo cercando di fermarlo e dando vita a una furiosa lotta tra uomo e animale. Vista la situazione critica, il giovane si è visto costretto a un gesto estremo: è entrato in cucina, ha preso un coltello e ha iniziato a colpire più volte l’animale con una serie di coltellate. Il cane ha infine ceduto, morendo a causa delle ferite.