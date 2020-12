L'operatrice sociosanitaria aveva solo 51: è stata portata via dal Covid, ora è nel ricordo dei colleghi.

È morta, a Firenze, un’operatrice sociosanitaria di soli 51 anni di Careggi: aveva contratto il Covid. I colleghi: “Eri sempre presente e pronta ad aiutare gli altri”.

Covid: morta operatrice sociosanitaria di Careggi

La donna è morta nella sua casa a Firenze.

L’operatrice sociosanitaria dell’ospedale fiorentino di Careggi è stata poi trovata da una parente. Secondo quanto emerso, la 51enne, che soffriva di altre patologie, dopo aver contratto il Covid è stata seguita a distanza dai medici.

Però, le sue condizioni sono peggiorate tanto da portarla alla morte lunedì 30 novembre. Il 4 dicembre sarà osservato un minuto di silenzio in suo ricordo dai colleghi di reparto, quello di traumatologia del Cto.

I colleghi la ricordano così: “Il rammarico più grande? Averti lasciata sola, non aver saputo per niente che avevi preso il maledetto virus. Ci vorrà del tempo per elaborare la tua perdita, il tuo ricordo rimarrà indelebile, limpido. Mi servirà per prendere spunto, farò tesoro della tua conoscenza per cercare di diventare una persona migliore”. Nella lettera, lo stesso la ricorda come una professionista che svolgeva il suo lavoro “con dedizione”, “sempre presente e pronta ad aiutare i colleghi in difficoltà”.

Careggi: dipendenti ospedale positivi al virus

A partire dal 5 ottobre al 27 novembre, sarebbero 260 i dipendenti dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi risultati positivi al Covid. Più precisamente, 68 medici, 96 infermieri e 50 operatori socio sanitari. Purtroppo, l’operatrice sociosanitaria di Careggi non è la sola tra i dipendenti ospedalieri che il virus si è portato via.