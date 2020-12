Il sindaco di Polignano a Mare (Bari) e presidente di Anci Puglia Domenico Vitto ha parlato della situazione covid nella Regione.

Riprendono a salire i contagi da Covid 19 in Puglia. “A pranzo le mascherine si abbassano per mangiare, spesso ci si riunisce in spazi ristretti non arieggiati. Il contesto ideale per far correre il coronavirus“. Queste le parole del sindaco di Polignano a Mare (Bari) e presidente di Anci Puglia Domenico Vitto.

“La nostra vita è fatta di abitudini, di routine – continua -. Ci sono momenti in cui le abitudini possono costarci caro. La forma più alta di amore per i nostri genitori e i nostri nonni sta nel non andare a mangiare da loro, nel non fare tavolate enormi, nell’indossare la mascherina nelle visite necessarie”.

E ancora: “Non dobbiamo fornire al virus occasioni d’oro, soprattutto durante le festività. Non siamo robot e tutto questo avrà un costo emotivo altissimo, ma è il momento di mettere da parte le abitudini per salvare la più sacra delle abitudini, la vita”.

Covid Puglia

Il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani, ha recentmente commentato la risalita dei contagi da Covid in Puglia: “Altro che situazione sotto controllo! La gestione dell’emergenza è stata un disastro fin dall’inizio, nelle mani della coppia Emiliano-Lopalco campione di presenzialismo mediatico. E a dirlo non siamo solo noi del centrodestra, visto che è stata aperta addirittura un’indagine sulla mala gestio della seconda ondata di contagi”.

“Chiediamo di porre uno stop a quest’approssimazione spaventosa e saccente – continua Pagliaro -.

Per il bene dei pugliesi. I dati su contagi e mortalità nella nostra regione fanno paura. Serve un intervento forte e deciso: il commissariamento della sanità pugliese e la nomina di una figura manageriale di primo livello, capace di prendere il timone di una barca alla deriva”.