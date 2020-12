Incendio nella villa dei Cordero di Montezemolo: illese persone all’interno

Nella villa della famiglia Cordero di Montezemolo è divampato un incendio presumibilmente per un guasto elettrico: illese le persone presenti all'interno.

Paura nella villa della famiglia Cordero di Montezemolo a Castiglione Torinese, dove nella serata del 25 dicembre 2020 si è verificato un incendio. Fortunatamente le persone che alloggiavano all’interno sono rimaste illese.

I fatti si sono verificati intorno alle 21:30.

Per cause ancora ignote, ma forse riconducibili ad un guasto elettrico alle luminarie di Natale poste sul tetto, è divampato un incendio che, partendo da quest’ultimo, ha iniziato a coinvolgere altre parti della casa. Trattandosi di un’abitazione di collina, posta dunque in una posizione di rilievo, le fiamme erano ben visibili anche da lontano.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che sono subito intervenuti per domare il rogo e mettere in sicurezza le persone all’interno.

Tra loro vi erano i suoceri del notaio Marco Cordero di Montezemolo, fratello di Luca, ex presidente di Fiat, Ferrari e Confindustria che invece non si trovava in casa. Fortunatamente stanno bene e né lui né lei sono rimasti feriti.

I pompieri, che hanno lavorato fino a tarda notte per spegnere l’incendio, hanno messo in salvo anche gli animali che vivono nella tenuta. Presenti sul luogo anche i sanitari del 118 e i Carabinieri che ora dovranno indagare su quanto accaduto.

Gli esperti dovranno inoltre eseguire gli adeguati esami tecnici che permetteranno di accertare le cause e le modalità del rogo. In tal modo si potrà confermare/smentire l’ipotesi iniziale di guasto elettrico alle luminarie natalizie.