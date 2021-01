Italia a prevalenza arancione con tre regioni a rischio rosso: i possibili colori delle regioni dall'11 al 15 gennaio 2021.

Dopo i due giorni di zona gialla rafforzata e il weekend in zona arancione, l’Italia si appresta a essere nuovamente divisa in fasce a partire da lunedì 11 gennaio: sono tre le regioni che potrebbero rischiare la zona rossa.

Colori delle regioni dall’11 gennaio

Mentre si attende il report dell’Istituto Superiore di Sanità relativo alla situazione epidemiologica dei singoli territori, i dati sugli indici di contagio lasciano presagire che l’Italia sarà a prevalenza arancione con qualche area rossa e alcune gialle. Tre le regioni che rischiano il lockdown, vale a dire Lombardia, Veneto e Sicilia dove la circolazione del virus è tornata ad aumentare.

Il calcolo per stabilire le fasce verrà effettuato incrociando le nuove soglie di rischio con la tenuta delle strutture sanitarie.

I parametri prevedono che con un indice di contagio superiore a 1 e rischio moderato si entri in zona arancione, mentre con un Rt a 1,25 si vada in rosso. Nella giornata di giovedì 7 gennaio tutte le regioni avevano un rischio moderato, dunque sarà l’indice di contagio a fare la differenza. In base a ciò Lazio e Liguria dovrebbero essere tra giallo e arancione mentre ci si attende Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Campania rimangano gialle.

Intanto il governo sta lavorando sul nuovo dpcm in vigore dal 16 gennaio 2020 che quasi certamente confermerà il divieto di spostamento tra regioni. Dovrebbe rimanere la deroga per i piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti per chi risiede in una regione in fascia arancione a patto che non ci si allontani più di 30 chilometri (anche sconfinando fuori regione) e non si raggiungano capoluoghi di provincia. Si va anche verso la conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5.