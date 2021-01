Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 della scala Richter è stata registrata in Sicilia, nella zona della provincia di Enna.

Paura in Sicilia, dove nel pomeriggio del 12 gennaio una scossa di terremoto di 3,2 gradi della scala Richter è stata registrata a quattro chilometri da Sperlinga, in provincia di Enna. Al momento non sembrano esserci stati danni a cose o persone.