La Regione Lombardia ha annunciato il ricorso contro la decisione del governo di inserirla all'interno della zona rossa nel nuovo decreto.

Nella giornata del 15 gennaio la Regione Lombardia ha annunciato che farà ricorso contro la decisione del governo di inserirla all’interno della zona rossa nel nuovo Dpcm. Per la precisione, il presidente Attilio Fontana ha affermato: “Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso.

[…] In Lombardia negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata, almeno per classificarci in zona arancione. Attendiamo l’ufficialità dal Ministero ma siamo pronti a presentare ricorso”.

Zona rossa in Lombardia, annunciato ricorso

Già in mattinata Fontana aveva dichiarato come la zona rossa per la regione fosse troppo penalizzante alla luce degli ultimi dati diffusi dalle autorità sanitarie: “La zona rossa è troppo penalizzante per la Lombardia, mi riservo di impugnare l’ordinanza.

[…] Ho chiesto a Speranza di ripensarci noi non condivideremo l’ordinanza, io sono sempre stato cauto e attento a far rispettare le regole ma in questo caso ci sono cose che non funzionano”.

La replica di Ricciardi a Fontana

Alle lamentele del presidente lombardo ha risposto in giornata il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi, che a proposito della zona rossa ha dichiarato: “Non è una punizione […] si tratta di adeguare le misure alla circolazione del virus”.

Ricciardi ha poi precisato che il provvedimento è soltanto una diretta conseguenza di mancate azioni di contenimento succedutesi nelle ultime settimane: “Non c’è dubbio in questo momento che in Lombardia e in Sicilia il virus circoli di più che altrove. Purtroppo se non fai le misure prontamente le devi fare più gravi in emergenza“.