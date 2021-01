"In ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati", la Lombardia entra in zona arancione. Speranza ha firmato l'ordinanza.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, aveva garantito il ricorso al Tar per verificare il reale andamento dell’emergenza coronavirus nella sua Regione, che da domenica 24 gennaio 2021 diventerà zona arancione: il ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che conferma il provvedimento.

Stessa decisione per la Sardegna, che smetterà di essere zona rossa.

Lombardia in zona arancione: firmata ordinanza

Dopo la decisione del Tar, la Lombardia potrà entrare in zona arancione: il governatore Fontana ha ribadito che “i dati richiesti sono sempre stati forniti con puntualità” e attacca il Governo, che dovrebbe chiedersi per quale motivo sia stata proprio la Lombardia a segnalare il “mal funzionamento dell’algoritmo che determina l’indice Rt”. Per Attilio Fontana si è trattato di una manipolazione della realtà “a uso propagandistico contro la Lombardia”.

La Regione sarebbe entrata in zona rossa per un errore nella compilazione dei dati. Così migliaia di guariti sono stati conteggiati come pazienti ancora positivi al Covid-19.

Da domenica 24 gennaio in Lombardia entrerà in vigore la zona arancione: lo conferma il ministro Speranza, il quale ha già firmato l’ordinanza che approva la misura voluta dalla Regione.

Con la nuova ordinanza vengono annullati gli effetti di quella in vigore dallo scorso 16 gennaio. L’ordinanza ha una validità di 15 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. “In ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia”. Così si legge nel documento.