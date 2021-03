Un 14enne è stato ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna in terapia intensiva: non avrebbe patologie pregresse.

Un 14enne risulta ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna nel reparto di terapia intensiva per Covid. Le sue condizioni, a detta dei sanitari, sarebbero critiche. Non avrebbe patologie pregresse particolari. La questione merita di essere approfondita tuttavia. Il paziente, arrivato inizialmente a Modena dopo la scoperta della positività al coronavirus, è stato poi trasferito d’urgenza a Bologna.

Covid, 14enne ricoverato in terapia intensiva

Un ragazzino di 14 anni, positivo al coronavirus, è stato ricoverato presso il Sant’Orsola di Bologna in terapia intensiva. Non avrebbe patologie pregresse. Le sue condizioni sono tuttavia gravi. La vicenda del minorenne è molto simile a quella dell’11enne pachistana residente a Cona. Anche la bambina è malata di Covid-19. La piccola paziente rimane ricoverata nel policlinico in rianimazione, con prognosi riservata. Il professor Marcello Lanari, primario di pediatria, aveva affermato, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage.it: “La paziente ha qualche fattore sottostante di una qualche patologia cronica, come i due precedenti che avevano anche loro una importante patologia cronica che probabilmente li avrebbe portati al decesso anche per altri tipi di infezione”.

E poi ancora: “Su di lei stiamo indagando, il sospetto forte è che di sottostante ci sia qualcosa”.

Un’altra 14enne ricoverata a Firenze

Anche a Firenze una ragazzina di 14 anni risulta ricoverata per Covid-19. Come ha tuttavia precisato la direttrice sanitaria dell’ospedale Meyer di Firenze, la professoressa Francesca Bellini, le condizioni della giovanissima stanno migliorando. Per la paziente era stato necessario il ricovero in rianimazione.