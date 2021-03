Anno scolastico fino a metà giugno e scuole aperte fino e fine luglio per laboratori e attività di socializzazione: il piano di Bianchi.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta preparando un piano per tenere aperte le scuole d’estate per permettere agli studenti, in maniera facoltativa, di svolgere dei laboratori: l’idea è quella di prolungare l’apertura fino alla fine di luglio se la situazione epidemiologica lo permetterà.

Scuole aperte fino a fine luglio

Si tratta di quel ponte verso il nuovo anno scolastico di cui l’esponente del governo aveva parlato qualche giorno prima nell’audizione davanti alle Camere. Se infatti da una parte l’anno in corso non subirà cambiamenti e finirà nella seconda settimana di giugno con la pagella a metà del mese, la sua idea è quella di lasciare aperti gli istituti fino a fine luglio e, se possibile, anche per una parte di agosto.

Alunni e docenti potranno svolgere “attività di laboratorio e di socializzazione per creare una continuità nella vita dei ragazzi e per il rafforzamento delle competenze” in vista del ritorno alla normalità. Sono ancora in corso di definizione le modalità con cui si svolgeranno queste attività, che coinvolgeranno le sia le scuole primarie che quelle medie e superiori. La frequenza dei laboratori non sarà comunque obbligatoria per gli studenti e non saranno previsti appelli né valutazioni.

Le scuole dovranno organizzarsi non per singole classi ma per gruppi di studenti, sia all’interno degli edifici che all’esterno. Diverse le attività che potranno svolgere, da laboratori teatrali a giochi fino a visite nelle città.

Per quanto riguarda invece i rimandati alle scuole superiori, dovrebbero svolgersi i tradizionali corsi di recuperi prima degli esami formativi di giugno o settembre. É probabile che le attività ponte per le superiori comincino dunque a luglio dopo gli esami di maturità.