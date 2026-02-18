Cuore disponibile per il bambino del Monaldi: valutazione di compatibilità e trapiantabilità

Un nuovo organo è stato reso disponibile per il piccolo ricoverato al Monaldi; il team di specialisti valuterà compatibilità e trapiantabilità mentre proseguono le indagini sul cuore danneggiato

Un bambino è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un intervento effettuato con un cuore risultato danneggiato. Nella serata precedente la famiglia è stata informata della disponibilità di un altro organo. Prima di procedere sarà necessaria una verifica tecnica approfondita sulla compatibilità e sulla reale trapiantabilità del nuovo cuore.

Il personale sanitario ha avviato gli accertamenti necessari; si attende l’esito degli esami per valutare il trasferimento in sala operatoria.

La procedura di valutazione e il ruolo dell’Heart Team

Il reparto ha spiegato che ogni decisione clinica verrà assunta solo dopo il parere congiunto del gruppo di specialisti incaricato di riesaminare il caso al letto del paziente. La fase successiva dipende dagli esiti degli accertamenti già avviati; in assenza di dati definitivi il trasferimento in sala operatoria resta subordinato alla valutazione collegiale.

Il Heart Team è composto da cardiologi e cardiochirurghi di riferimento nazionale, tra cui il professor Lorenzo Galletti e la dottoressa Rachele Adorisio del Bambino Gesù di Roma, il professor Giuseppe Toscano di Padova, il dottor Amedeo Terzi di Bergamo e il professor Carlo Pace Napoleone di Torino. La presenza di questi esperti assicura una valutazione multilaterale della funzione cardiaca, della compatibilità immunologica e della fattibilità di un nuovo trapianto.

Dal punto di vista operativo il gruppo procede con un esame clinico condiviso al letto del paziente e con la revisione degli esami strumentali. In base ai risultati il team definirà entro poche ore la strategia terapeutica e il possibile calendario degli interventi.

Cosa si valuta prima dell’intervento

In base ai risultati delle valutazioni diagnostiche il team definirà la strategia terapeutica e il possibile calendario operatorio. Gli specialisti eseguono innanzitutto l’esame del gruppo sanguigno e i test immunologici, inclusi il crossmatch e la ricerca di anticorpi anti-HLA, per stabilire la compatibilità tra donatore e ricevente.

Contestualmente si verifica la stabilità clinica del paziente pediatrico, la disponibilità del team chirurgico e la logistica della sala operatoria e delle terapie intensive. Il termine trapiantabilità indica l’insieme di condizioni cliniche e tecniche che rendono l’impianto dell’organo possibile e ragionevole dal punto di vista della sicurezza.

Entro poche ore il gruppo comunicherà l’esito complessivo della valutazione e, se confermato, il programma indicativo degli interventi.

Le indagini sulla vicenda del 23 dicembre

Entro poche ore il gruppo comunicherà l’esito complessivo della valutazione e, se confermato, il programma indicativo degli interventi. Nel frattempo proseguono accertamenti giudiziari e ispettivi sul cuore impiantato lo scorso 23 dicembre, risultato gravemente danneggiato.

La Procura di Napoli ha avviato verifiche sulla catena del dono, concentrandosi sulla gestione del trasporto dell’organo e sulla conformità delle procedure adottate. Gli elementi raccolti segnalano possibili irregolarità nell’utilizzo del contenitore per il trasferimento e nella gestione del raffreddamento, aspetti ritenuti critici per la conservazione dell’organo.

Focus logistico e tecnico

Le indagini proseguono sugli aspetti logistici e sulle procedure tecniche collegate al trasferimento dell’organo. Si valuta in particolare la conformità del contenitore alle linee guida vigenti e la presenza di eventuali dispositivi obsoleti.

Gli accertamenti riguardano anche l’assenza o il malfunzionamento dei sistemi di controllo della temperatura e la natura del ghiaccio utilizzato per mantenere il cuore in ipotermia. Sono esaminate le operazioni svolte a Bolzano prima della partenza verso Napoli e la catena del freddo durante il trasferimento.

I magistrati e i periti tecnici stanno verificando se le modalità di imballaggio e i parametri termici adottati possano avere inciso sulla conservazione dell’organo. Le analisi in corso dovranno stabilire se tali anomalie abbiano compromesso l’idoneità al trapianto.

Impegno delle istituzioni e supporto alla famiglia

Le autorità hanno rafforzato il coordinamento istituzionale dopo gli accertamenti tecnici in corso.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato la madre del bambino, Patrizia, per esprimere solidarietà e confermare che si attiveranno tutte le procedure necessarie per chiarire i fatti.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Campania Roberto Fico hanno avviato un confronto istituzionale mirato a seguire le verifiche e a coordinare gli interventi ispettivi.

Le autorità hanno inoltre richiesto alle strutture coinvolte la documentazione sulla catena di custodia e sulle procedure di trasporto, al fine di stabilire eventuali responsabilità.

È previsto un aggiornamento pubblico sugli esiti delle indagini non appena saranno disponibili gli esami tecnici e le relazioni ispettive.

Verifiche ispettive e prossimi passi

Il ministero della Salute ha inviato ispettori a Napoli per effettuare controlli sul caso. Nei prossimi giorni gli ispettori si recheranno anche all’ospedale di San Maurizio a Bolzano, luogo del prelievo. Le autorità regionali hanno predisposto una relazione ispettiva da trasmettere al ministero per favorire chiarezza e trasparenza.

L’attenzione resta concentrata sulla possibilità concreta di procedere con un nuovo trapianto che permetta al bambino di recuperare. Dal punto di vista ESG, trasparenza procedurale e qualità delle relazioni tecniche sono elementi chiave per mantenere fiducia pubblica e responsabilità istituzionale. È previsto un aggiornamento pubblico sugli esiti non appena saranno disponibili gli esami tecnici e le relazioni ispettive.

Prospettive cliniche e sentimento della famiglia

Dopo le verifiche ispettive, dal punto di vista clinico la situazione viene descritta come di grave criticità ma con parametri sostanzialmente stabili. Il paziente resta in lista trapianto in attesa della valutazione congiunta dei team specialistici.

La famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, ha indicato come priorità la restituzione del bambino alla propria abitazione in condizioni di salute adeguate. L’annuncio della disponibilità di un nuovo cuore ha riacceso una speranza cauta, subordinata alle verifiche cliniche e alle procedure previste.

Gli esiti degli esami tecnici e delle relazioni ispettive determineranno i prossimi passi e saranno comunicati pubblicamente non appena disponibili.

Il caso rimane sotto stretto monitoraggio medico e giudiziario, con una doppia esigenza: garantire al minore tutte le opportunità terapeutiche possibili e approfondire le responsabilità e le eventuali carenze amministrative o tecniche emerse nell’accaduto del 23 dicembre. Le indagini e le verifiche cliniche proseguiranno in coordinamento tra le strutture sanitarie e gli organi di controllo. È necessaria una convergenza di competenze tra professionisti medici e istituzioni per assicurare una risposta definitiva e sicura per il futuro del bambino. Restano attesi gli esiti delle relazioni ispettive e delle analisi tecniche, che saranno resi noti dalle autorità competenti non appena disponibili.