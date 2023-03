Un terribile incidente si è verificato in provincia di Trapani, nel rettilineo di Lentina che porta a Custonaci. Il bilancio è salito a sette vittime, l’ultima è morta durante la notte.

Custonaci, incidente frontale tra due auto: il bilancio sale a 7 vittime

Terribile incidente in provincia di Trapani, nel rettilineo di Lentina che porta a Custonaci. Il numero delle vittime purtroppo è salito a sette. Si è trattato di uno scontro frontale violentissimo tra una Doblò e una Alfa 156 sulla provinciale 16. Le vittime sono quattro uomini e tre donne. I vigili del fuoco, arrivati da Trapani e da Alcamo, hanno lavorato per lungo tempo per riuscire ad estrarre i corpi delle persone che erano a bordo delle due auto. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118, i carabinieri e gli agenti della Polstrada che hanno compiuto i rilievi di rito per accertare la responsabilità e le cause dello scontro, legate quasi certamente all’alta velocità.

Le vittime dell’incidente

Cinque delle sette vittime stavano viaggiando sul Fiat Doblò. Si tratta dei palermitani Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazie Ficarra, di 67 anni, Matteo Schiera, di 72 anni, Danilo Cataldo, di 44 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69 anni. Un’altra vittima è Vincenzo Cipponeri, di 44 anni, di Erice, che era alla guida dell’Alfa 159. Durante la notte è morta anche Maria Pia Giambona, 34enne di Erice, che era ricoverata in rianimazione nell’ospedale di Trapani. La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta sullo scontro stradale. La magistratura ha disposto l’autopsia sui conducenti dei due mezzi, ovvero Vincenzo Cipponeri e Danilo Cataldo. I corpi delle altre vittime sono stati restituiti alle famiglie.