Dà uno schiaffo ad un ragazzino e viene pestato ed ucciso dai parenti

Dà uno schiaffo ad un ragazzino e viene pestato ed ucciso da uno dei parenti gunti tutti a malmenarlo, in Sicilia arriva in aula una terribile vicenda e nel processo con rito abbreviato l’accusa ha chiesto quattro condanne per gli imputati della morte violenta di Bennardo Chiapparo.

Schiaffo ad un ragazzino, ucciso dai parenti

Il primo febbraio del 2016 il 68enne venne pestato a sangue da un gruppo di persone arrivate a punirlo per lo schiaffo dato poco prima ad un ragazzino che aveva scalciato contro la sua insegna di autolavaggio a Favara. Uno dei quattro che lo stavano malmenando in quella spedizione punitiva gli sferrò un pugno al petto per il quale Chiapparo cadde al suolo, battè la testa e morì nove giorni dopo in ospedale.

Raid punitivo ed omicidio preterintenzionale

Per quello scenario i carabinieri indagarono e la Procura prefigurò l’omicidio. Ed a parere procedurale del pubblico ministero Maria Barbara Cifalinò i quattro imputati, accusati di avere organizzato la spedizione punitiva per vendicare le percosse al figlio di uno di loro, sono responsabili a vario titolo di omicidio preterintenzionale. Davanti al gup Giuseppe Miceli son state formulate le richieste per i quattro imputati che vennero arrestati il 5 dicembre di quell’anno.