In Giappone alcuni ricercatori stanno effettuando studi su un farmaco rivoluzionario capace di far ricrescere i denti. Al momento i test si stanno svolgendo esclusivamente su modelli animali, ma per il 2024 si passerà all’uomo. Al momento la terapia sperimentale è destinata solo ai giovani affetti da anodontia, una condizione caratterizzata dalla completa assenza di denti permanenti. Le persone affette da anodontia non sviluppano i denti permanenti nel corso della loro crescita. In futuro gli scienziati si augurano di poter sviluppare nell’apparato orale la “terza generazione” di denti potenzialmente presente nella cavità orale degli esseri umani e di conseguenza farli ricrescere nei soggetti che li hanno persi per altri motivi.

Giappone, a chi è destinato il farmaco rivoluzionario per la ricrescita dei denti?

Come riportato dal quotidiano Mainichi, al momento il farmaco innovativo per la ricrescita dei denti è destinato esclusivamente ai bambini affetti da anodontia di un’età compresa tra i 2 e i 6 anni; la sperimentazione clinica avverrà da luglio 2024.

Al momento sembra essere efficace

L’efficacia del farmaco è stata dimostrata sui modelli animali, come documentato nello studio “Anti–USAG-1 therapy for tooth regeneration through enhanced BMP signaling” pubblicato sulla rivista Science Advances a febbraio 2021. Da FanPage si legge che a condurre lo studio è un team di ricerca coordinato da da scienziati del Dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillofacciale dell’Università di Kyoto in collaborazione con i colleghi della Facoltà di Scienze Mediche dell’Università di Fukui, dell’Università di Osaka e di altri istituti giapponesi.