"Dal vivo non sei così bella": la replica di Federica Pellegrini alle critiche

Attraverso i social Federica Pellegrini ha replicato contro chi l’ha criticata per il suo aspetto.

Federica Pellegrini: le critiche sul suo aspetto

Come altre celebrità anche Federica Pellegrini si è trovata a dover rispondere ai suoi haters e, nelle ultime ore, c’è chi l’ha presa di mira per il suo aspetto estetico, sostenendo che dal vivo non sarebbe bella quanto appare nei social. La stessa ex campionessa, che presto diventerà madre per la prima volta, ha deciso di replicare affermando: “E quindi?! Mica mi sono iscritta a Miss Italia”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

Al momento l’ex nuotatrice sembra essere più felice che mai accanto a suo marito Matteo Giunta, e i fan dei social non vedono l’ora di sapere quando finalmente nascerà la sua prima figlia.

La bambina – il cui nome resta al momento top secret – è attesa per il periodo compreso tra le feste di Natale e Capodanno, ma al momento non sono note ulteriori informazioni sul suo arrivo. Federica Pellegrini ha svelato che le piacerebbe partorire in acqua e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di sapere se svelerà ulteriori dettagli sul parto dopo aver avuto la sua prima figlia. Sui social in tanti le hanno fatto le loro congratulazioni.