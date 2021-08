Daniel Giulianini ritrova la madre dopo 27 anni: la toccante storia

Sta facendo il giro del mondo la toccante storia di Daniel Giulianini, il baritono che dopo 27 anni ha potuto riabbracciare la mamma biologica, Zorka

L’incredibile storia del baritono forlivese Daniel Giulianini, sta letteralmente facendo il giro del mondo, finendo su tutte le principali testate giornalistiche e anche sul Times. La toccante vicenda del ritrovamento da parte di Daniel della sua mamma biologica, Zorka, sta commuovendo il mondo.

Ecco il racconto della storia di Daniel.

Daniel Giulianini ritrova la madre dopo 27 anni

La storia di Daniel Giulianini simile ad un romanzo si sta diffondendo ovunque nel mondo ed è finita anche tra le pagine del Times. Il baritono di Forlì dopo ben 27 anni ha potuto trovare e riabbracciare la sua mamma biologica Zorka, che lo aveva lasciato alle cure di un orfanotrofio in Bulgaria, dopo averlo partorito all’età di appena 16 anni.

Una notizia, quella del ricongiungimento tra madre e figlio, che per Daniel si configura come un completamento del puzzle della sua vita, già impreziosita da una brillante carriera e da una splendida famiglia composta dalla moglie e due figli, in questo speciale contesto Zorka non può che essere un meraviglioso valore aggiunto di fondamentale importanza.

Daniel Giulianini ritrova la madre dopo 27 anni: il racconto della sua infanzia

Il baritono Daniel Giulianini, che ha finalmente ritrovato e riabbracciato la madre biologica dopo 27 anni, ha raccontato recentemente i dettagli dell’infanzia trascorsa nell’orfanotrofio in Bulgaria, nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Autieri nel programma Dedicato.

In quest’occasione Giulianini ha parlato degli “anni difficili” trascorsi tra le mura dell’orfanotrofio sito alle porte di Burgas, un luogo dove ha maturato la passione per la musica, oggi sua fonte di vita e anima della sua professione lavorativa.

All’età di sei anni Daniel fu poi adottato da Loris e Caterina, la sua nuova famiglia, che l’ha cresciuto con amore e dedizione e l’ha portato a realizzare la sua brillante carriera e tutti i suoi sogni.

Daniel Giulianini ritrova la madre dopo 27 anni: come è successo?

Il baritono Daniel Giulianini dopo anni e anni di ricerche è riuscito a ritrovare la sua mamma biologica, Zorka, grazie alla moglie Angela, che ha contattato tramite il web un’organizzazione specializzata nella ricerca delle origini delle persone.

Grazie a quest’organizzazione il sogno di Daniel di ritrovare la sua mamma naturale si è avverato, dopo un primo incontro in videochiamata, i due si sono finalmente abbracciati e ritrovati di presenza, così come testimoniano le foto pubblicate dal baritono sul suo profilo Facebook ufficiale.