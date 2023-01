Danneggia la casa di sua madre, braccato dalla polizia

A Pisa un uomo danneggia la casa di sua madre e viene braccato dalla polizia.

Un 20enne dà in escandescenza senza motivo a Cisanello e poi si rifugia a casa della sorella. Da quanto si apprende grazie ad una nota del 113 una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa è “intervenuta ieri, 15 gennaio, intorno alle 16.45, a Cisanello, per soccorrere una donna”. Ma cosa stava accadendo? Il giovane ha vandalizzato l’abitazione materna ma poi si è reso irreperibile ed in queste ore viene cercato.

Danneggia la casa di sua madre

Il “figlio di lei, un 20enne, senza motivo apparente, si è introdotto nell’abitazione dove non abita più ed ha devastato mobili e infissi interni”. La reazione della madre è stata la fuga, per evitare conseguenze, ed è scappata dalla sorella. Quest’ultima poi ha “avvertito la Polizia una volta finita l’azione”.

L’intervento della pattuglia del 113

A quel punto è intervenuto il 113 e “la pattuglia, una volta giunta sul posto, non ha rintracciato l’autore dei danneggiamenti.

Si tratta di un giovane già conosciuto dagli operatori, sono infatti molteplici i precedenti segnalati nonostante la sua giovane età. Gli agenti hanno informato la madre dei suoi diritti per poi riprendere il pattugliamento della zona”.